SWR 05:30 bis 06:00 Show Ich trage einen großen Namen Ein Ratespiel mit Nachfahren berühmter Persönlichkeiten D 2011 Stereo Untertitel 16:9 Merken Die Figur, die er schuf, war eine idealisierte, gleichsam verschärfte Version seiner selbst - er war ein Frauenheld, der gerne trank und spielte, der den Luxus und schnelle Autos liebte. So viel zur Persönlichkeit Nummer eins in dieser Folge. Persönlichkeit Nummer zwei war ein Wanderer und passionierter Bergsteiger mit athletischer Figur, der den Frauen gefiel. Geheiratet hat er die schönste und begehrteste Frau seines Landes, die ihm aber zu seiner großen Verzweiflung nicht treu blieb. Bernadette Schoog, Martin Gessmann und Julia Westlake werden diese beiden berühmten Namen sicher sehr schnell erraten. Ansonsten gibt die Lotsin Anja Höfer Hinweise, die zur Lösung führen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Wieland Backes Originaltitel: Ich trage einen großen Namen