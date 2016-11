TLC 21:10 bis 22:05 Dokusoap Two in a Million - Du bist nicht allein Zerbrechlich, aber ungebrochen GB, USA 2016 Merken Destiny aus Kentucky leidet an Osteogenesis imperfecta, Typ Drei, eine Krankheit, die auch als "Glasknochen" bezeichnet wird. Als das Mädchen zur Welt kam, hatte es bereits 26 Brüche. Selbst einfachste Dinge sind ohne Hilfe unmöglich. Destiny kann sich nicht alleine anziehen, duschen oder einkaufen und holt sich ständig neue Brüche, sogar beim Schreiben oder beim Spielen mit einem Luftballon. Jetzt, mit 21 Jahren, sehnt sich Destiny nach Unabhängigkeit und einem Leidensgefährten - jemand, der sie wirklich versteht. Als sie erfährt, dass 800 Kilometer entfernt eine andere junge Frau mit der gleichen Krankheit lebt, ändert sich ihr Leben. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Two in a Million

