Dokusoap Getrennt. Gesucht. Gefunden? GB 2016 Emilie und Lin sind von den Ereignissen erschüttert, die ihr Facebook-Aufruf bewirkt, mit dem sie ihren Bruder Heru finden wollten. Doch die Enthüllungen haben nicht nur Auswirkungen auf die Schwestern, sondern auch auf ihre leibliche Mutter in Indonesien. Der 28-jährige Robbie erhält vielversprechende Neuigkeiten von der Agentur, die er mit der Suche nach seiner Schwester June beauftragt hat. Aber die emotionale Achterbahn fordert ihren Tribut: Robbie wartet nun voller Angst auf Junes Reaktion, da er nicht weiß, ob sie überhaupt Kontakt zu ihm will. Auch Marnita hat mit ihren Gefühlen zu kämpfen, als sie erfährt, dass sie als Baby entführt wurde. Originaltitel: Separated at Birth