TLC 19:20 bis 20:15 Dokusoap My Big Fat Gypsy Wedding Liebeszauber und viel Hass USA 2014 In Kentucky leben zwei attraktive Romanichal-Schwestern: Die 25-jährige Britanny und die 18-jährige Kalynn wohnen bei Mom Joy, wo sie lernen, gute Ehefrauen zu werden. Und beide müssen bald beweisen, dass sie einen Haushalt führen können, denn ihre Doppelhochzeit steht bevor. Die Feier soll verrückt und protzig werden, denn Kalynn und Britanny wollen die Hochzeit ihrer älteren Schwester Tara unbedingt übertrumpfen. Und auch bei der Wahl ihrer Männer waren sich die zwei einig: Beide sind mit Nicht-Gypsys - so genannten "Gorgers" - zusammen und ecken dadurch an. Vor allem Britannys künftige Schwägerin ist mit der Wahl ihres Bruders gar nicht einverstanden. Originaltitel: My Big Fat American Gypsy Wedding