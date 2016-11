TLC 17:50 bis 18:20 Dokusoap Alle meine Frauen Tag der offenen Tür bei den Browns USA 2012 Merken Die Browns legen die Karten auf den Tisch: Kody, Meri, Janelle, Christine und Robyn stehen den Zuschauerfragen nicht nur Rede und Antwort - sie laden einige Interessenten sogar zu sich nach Hause ein. Außerdem sind in dieser Episode auch ihre älteren Kinder anwesend und in die Diskussion mit eingebunden. Im Zentrum des Interesses stehen Details über das polygame Leben der Patchworkfamilie, unter anderem mit Themen wie Gleichberechtigung, Eifersucht und Erotik. Da vor dieser Diskussionsrunde keiner die Fragen zu Gesicht bekommt, sind die Antworten umso spontaner und offener. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sister Wives