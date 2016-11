TLC 15:35 bis 16:00 Dokusoap Mein Traum in Weiß Nicht ohne meine Entourage USA 2014 Merken In dieser Episode macht sich Beraterin Allison auf den Weg zu Tenisha Patterson, einer temperamentvollen Braut aus Florida. Tenisha sucht ein supersexy Kleid, das alle umhauen wird. Da auch ihre Brautjungfern sehr heiß aussehen, will Tenisha sicher gehen, dass sie sie nicht ausstechen. Am liebsten hätte die junge Frau ein Meerjungfrauenkleid mit Stickereien und Glitzer, das ihre Kurven betont. Das Budget liegt bei 7500 Dollar. Und wenn es teurer wird, legt ihr Verlobter Everett Brown, ein Profi-Footballer in der NFL, eben noch etwas drauf. Doch als Allison einige Traumroben bringt, die Tenisha hervorragend stehen, hat ihre Entourage bei jedem Modell etwas auszusetzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Say Yes to the Dress