TLC 13:45 bis 14:40 Dokusoap Mein Mann zieht mich an Rache ist süß GB 2013 In dieser Folge wird der Spieß umgedreht. Nachdem die Männer wochenlang in den Schränken ihrer Partnerinnen wüten durften und alles entsorgten, was ihnen nicht gefiel, sind jetzt die Frauen an der Reihe: Sie dürfen den Schredder mit sämtlichen Klamotten füttern, die ihnen schon immer ein Dorn im Auge waren. Anna, Jo, Shabs, Juel, Holly und Anita vernichten Trainingshosen, Shirts mit Elastikbündchen und alte Flip Flops. Und jetzt sind es die Jungs, die die Zerstörung ihrer Lieblingssachen entsetzt beobachten. Doch die Frauen ziehen auch Bilanz und berichten, wie sie mit ihrem neuen - vom Partner ausgesuchten - Kleidungsstil klar kommen. Das Ergebnis ist überraschend. Originaltitel: Your Style in His Hands