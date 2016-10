TLC 05:10 bis 05:55 Dokumentation Alaska X - Fälle des Paranormalen Der Fluch der Blockhütte USA 2015 Merken Jess und ihr Freund Dusty wollen ein uriges Haus in Alaska finden und können ihr Glück kaum fassen, als sie in Point Mackenzie auf eine hübsche Blockhütte stoßen. Das Paar zieht ein, und alles scheint perfekt, bis Dusty berufsbedingt in den hohen Norden muss. Ab diesem Tag geschehen unerklärliche Dinge. Als er zurückkommt, wird es noch schlimmer: Die unheimlichen Stimmen und geisterhaften Erscheinungen steigern sich zu körperlichen Angriffen. Da die beiden ihr neues Traumhäuschen nicht aufgeben wollen, wenden sie sich an "Alaska Ghost Hunting". Und das Geisterjäger-Team stößt auf eine schreckliche Geschichte, die sich früher im Blockhaus ereignet hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Alaska Haunting