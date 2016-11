RTL II 01:45 bis 02:25 Mysteryserie The Walking Dead Selbsthilfe USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Als die Gruppe mit dem Bus in Richtung Washington unterwegs ist, gesteht Eugene Abraham, dass es keine Formel für eine Heilung gegen den Virus gibt, dass er seine Lüge aufrechterhalten hat, um am Leben zu bleiben und sich von Abraham beschützen zu lassen. Daraufhin eskaliert die Situation. Wird Abraham es schaffen seine Wut unter Kontrolle zu halten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Norman Reedus (Daryl Dixon) Steven Yeun (Glenn Rhee) Lauren Cohan (Maggie Greene) Chandler Riggs (Carl Grimes) Danai Gurira (Michonne) Melissa McBride (Carol Peletier) Originaltitel: The Walking Dead Regie: Ernest R. Dickerson Drehbuch: Heather Bellson, Seth Hoffman Kamera: Michael E. Satrazemis Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 16