RTL II 18:00 bis 20:00 Dokusoap Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller Spezial D 2015 16:9 HDTV Gerhard (81) steht vor dem Scherbenhaufen seiner zerplatzten Träume. Auf seinem 1.800 Quadratmeter großen Grundstück türmen sich die unfertigen Projekte seines Lebens: das selbst gebaute Haus, drei Wohnwagen, eine Garage, viel Müll und Kuriositäten, die Gerhard in den letzten Jahrzehnten angesammelt hat. Fast eine halbe Million Euro flossen in all seine Träume, doch keines seiner Projekte konnte der Rentner jemals fertigstellen. Eigentlich wollte er auf seinem Grundstück zusammen mit Lebensgefährtin Anita (71) einen ruhigen Lebensabend verbringen. Doch Haus und Grundstück sind eine Baustelle geblieben. Deswegen zieht Anita jetzt die Reißleine. Sie will, dass Gerhard das Grundstück verkauft und sich von seinem angesammelten Trödel trennt. Ihr Lebensgefährte zieht aber nicht mit und ruft unrealistische Preise auf. Auch die Enkelkinder Marco (26) und Susanne (26) können Gerhard nicht auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Selbst die erfahrenen Trödeltrupp-Experten Mauro Corradino, Otto Schulte und Sükrü Pehlivan müssen bei diesem Fall viel Geduld mitbringen.