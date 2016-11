RTL II 14:55 bis 17:00 Dokusoap Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller Spezial D 2015 16:9 HDTV Live TV Merken Thomas ist am Ende seiner Kräfte: Zu Depressionen kommen rund 30.000 Euro Schulden. Dazu ein Haus, das seit Jahren eine einzige Baustelle ist. Geld zur Fertigstellung hat der 50-Jährige nicht, dafür aber jede Menge Autos und Ersatzteile - über Jahre von Thomas zusammengetragen. Nach langem Hin und Her ist der leidenschaftliche Sammler bereit, sich von seinen Schätzen zu trennen, denn der Finanzdruck ist enorm. Thomas' Freundin Jennifer (28) und seine beste Freundin Martha (57) sind die einzigen Menschen, die ihn in diesen schweren Zeiten noch unterstützen. Allein können sie die Massen jedoch nicht erfolgreich zu Geld machen. Deshalb hat Jennifer den RTL II-Trödeltrupp zur Hilfe gerufen. Doch die Verkaufsexperten Sükrü Pehlivan und Marco Heuberg werden auf eine harte Probe gestellt. Thomas hängt sehr an seinen angesammelten Sachen. Vor allem der anstehende Verkauf seiner Autos schmerzt enorm. Wird er am Ende alles abblasen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller Spezial