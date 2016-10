RTL II 10:55 bis 11:55 Dokusoap Die Schnäppchenhäuser - Der Traum vom Eigenheim Hilfe, die Wikinger kommen! - Eine Frau lebt ihren Traum D 2011 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Historische Gewänder und alte Waffen - das ist die Welt von Anja. Die 41-jährige Industriekauffrau ist ein eingefleischter Wikinger-Fan und träumt davon einen historischen Freizeitpark für Kinder und Erwachsene zu eröffnen. Im nordrheinwestfälischen Selfkant wird sie fündig: Ein 46 Jahre alter Bauernhof mit 300 qm Wohnfläche und einem 5.200 qm großen Grundstück. Anja schlägt zu- vorerst allerdings nur zur Miete von 1.500 Euro monatlich. Schließlich kosten Objekte in dieser Größenordnung um die 100.000 Euro. Die gebürtige Schwäbin hat hohe Ziele: Bogenschießstand, Festsaal, Hofladen, historische Schmiede und eine rustikale Kochstelle sollen in den heruntergekommenen Stallungen entstehen. Bescheiden ist nur ihr Budget: Gerade mal 1.000 Euro hat die Wikingerin für den Umbau. Baumaterialien schnorren, improvisieren, Helfer suchen und koordinieren- der Druck ist enorm. In zwei Monaten muss auf dem Erlebnis-Hof der Rubel rollen- sonst ist Anja pleite. Gewinnt die Wikingerin den Kampf gegen die Zeit? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Schnäppchenhäuser - Jeder Cent zählt