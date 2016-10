RTL II 08:55 bis 10:55 Dokusoap Frauentausch Heute tauschen Daniela (39) und Alexandra (21) die Familien D 2011 16:9 HDTV Live TV Merken Daniela (39) und Enrico (42) haben eine Patchworkfamilie mit sechs Kindern, von denen vier noch zu Hause leben. Während Enrico bei der Erziehung streng und konsequent ist, lässt sich Daniela von ihren Kindern leichter um den Finger wickeln. Obwohl Daniela, genau wie Enrico, den ganzen Tag arbeiten geht, ist sie hauptsächlich für den Haushalt zuständig. Die Kinder müssen zwar ihre Zimmer selber aufräumen, aber auch da hilft Daniela gerne mit. Und wenn die Mädels etwas anderes essen wollen als die Eltern, dann kocht sie eben zwei verschiedene Gerichte. Daniela liebt ihre Kinder und gibt ihr Bestes, um sie zu anständigen, fleißigen Menschen zu erziehen. Alexandra (21) bekam ihr erstes Kind mit 16 und ist mittlerweile dreifache Mutter. Während die ersten beiden Kinder ihre Väter kaum kennen, ist die vier Monate alte Angely das gemeinsame Kind von Alexandra und ihrem Mann Torsten (20). Da weder Torsten noch Alexandra Arbeit haben, sieht die finanzielle Situation der jungen Familie nicht besonders rosig aus. Für Sauberkeit und Ordnung ist Alexandra zuständig, denn Torsten hat mit Putzen nichts im Sinn. Dass es mit drei kleinen Kindern in der jungen Familie manchmal drunter und drüber geht, stört Alexandra nicht. Für sie ist die Welt so in Ordnung. Jetzt tauschen die junge Alexandra und die fleißige Daniela für einige Tage die Familien. Auf alle Beteiligten wartet eine spannende Zeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frauentausch

