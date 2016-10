RTL II 06:55 bis 07:55 Dokusoap Privatdetektive im Einsatz Autoklau im Viertel / Familiensache D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die drei Nachbarn Rüdiger, Volker und Magda haben die Nase voll. In den letzten drei Wochen wurden in ihrem Viertel sechs Autos gestohlen. Volkers Auto wurde bereits geklaut, an Rüdigers Auto gab es Einbruchsspuren. Nun sollen Sandy Winterfeld und Sebastian de Beer die Diebstahlserie aufklären, doch die Täter sind schnell und äußerst raffiniert. In einem spannenden Showdown begibt sich Sebastian unfreiwillig in höchste Gefahr und Sandy muss um das Leben ihres Partners fürchten. Später übernehmen Sascha Noveski und Michael Falkenberg einen ungewöhnlichen Fall: Eine gesamte Familie wird gestalkt. Seit ein paar Wochen bekommen die Vier DVDs von Unbekannten zugeschickt. Zu sehen sind Tochter Lisa beim Joggen, Sohn Vincent beim Hausaufgaben machen, auch die Eltern Steffen und Kerstin werden nicht verschont. Die Familie fühlt sich bedroht und hat Angst. Leider tritt die Polizei bei ihren Ermittlungen auf der Stelle, deshalb werden Sascha und Michael aktiv. Die beiden haben bald eine erste heiße Spur - und diese führt sie zurück zur Familie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Privatdetektive im Einsatz

