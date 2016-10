RTL II 05:15 bis 06:00 Dokusoap Die Straßencops West - Jugend im Visier Vater prügelt Jungen auf den Baum / Kind am Steuer / Aufs Gleis gefesselt / Junggesellin gesucht D 2016 16:9 HDTV Live TV Merken Dass Väter dem Freund ihrer Tochter zunächst skeptisch gegenüber treten, ist normal. Jedoch nimmt das Ganze im Fall von Steffen (39) ein unglaubliches Ausmaß an. Der 39-Jährige hat den Freund seiner Tochter bis auf einen Baum hinaufgeprügelt. Jetzt liegt es bei den Straßencops herauszufinden, warum. "Warum?" Das möchte Sybille (37) auch gerne wissen, als Antonia, die gerade einmal acht Jahre alt ist, und ihr Bruder sie mit einem Auto rammen. Die Kinder wirken traumatisiert, und die Beamten fragen sich, was dahinter steckt. Waren sie auf der Flucht? Der dritte Fall führt die Ermittler zu Hannah (14), die auf ein Gleisbett gefesselt wurde. Wer hat ihr das angetan? Könnte ihre Mitschülerin Vivian (13) dahinterstecken? Die Beamten haben jedoch Zweifel, dass sie alleine für die Tat verantwortlich ist. Zu guter Letzt verschwindet auch noch eine Braut von ihrem Junggesellinnenabschied. Die Straßencops finden lediglich einen Slip und Blut in ihrem Auto... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Straßencops West - Jugend im Visier