SAT.1 Emotions 03:15 bis 04:00 Krimiserie Hannibal Fieber USA 2013 16:9 HDTV Merken Dem Psycho-Killer Dr. Gideon gelingt es, während eines Gefangenentransports zu türmen. Dabei tötet er die gesamte Besatzung des Transporters. Sein Plan ist es, den Chesapeake-Ripper, für den er fälschlicherweise gehalten wird, auf sich aufmerksam zu machen. Daher richtet er in Baltimore den Psychiater Dr. Chilton aufs Grausamste zu. Hannibal antwortet mit einem eigenen Mord, der Crawford und den zunehmend wahnhaften Will Graham auf Dr. Gideons Fährte lockt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mads Mikkelsen (Dr. Hannibal Lecter) Hugh Dancy (Will Graham) Caroline Dhavernas (Dr. Alana Bloom) Hettienne Park (Beverly Katz) Laurence Fishburne (Jack Crawford) Eddie Izzard (Dr. Abel Gideon) Raúl Esparza (Dr. Frederick Chilton) Originaltitel: Hannibal Regie: Guillermo Navarro Drehbuch: unbekannt, Bryan Fuller, Thomas Harris, Steve Lightfoot, Scott Nimerfro Kamera: James Hawkinson Musik: Brian Reitzell Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 422 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:45 bis 05:00

Seit 197 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 152 Min. Schutzengel

Thriller

Sat.1 02:55 bis 05:05

Seit 67 Min.