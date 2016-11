SAT.1 Emotions 01:50 bis 02:30 Krimiserie Criminal Minds Jeder ist verdächtig USA 2015 2016-11-06 18:50 16:9 HDTV Merken Als in Glenport Village, einer Siedlung für sexuell auffällig gewordene Menschen, eine Frau ermordet wird, ist die Aufregung groß: Wurde einer der Bewohner zum Killer? Die BAU hält potenziell jeden aus dem Ort für verdächtig und nimmt alle genau unter die Lupe. Doch keiner will so recht in das Profil passen, das die Experten erstellt haben. Sind die Ermittler dieses Mal auf dem Holzweg? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Joel Gretsch (Sheriff Paul Desario) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Félix Enríquez Alcalá Drehbuch: Jeff Davis, Erik Stiller Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 12