SAT.1 Emotions 20:15 bis 20:55 Krimiserie Criminal Minds: Beyond Borders Der Jäger USA 2016 2016-11-01 00:30 16:9 HDTV Merken Die Studentinnen Laura und Sarah arbeiten als Erntehelferinnen auf einer Farm in Thailand. Dort lernen sie den Weltenbummler Jeff kennen, der sie überredet, die Farm zu verlassen und Richtung Bangkok aufzubrechen. Kurze Zeit später fehlt von den dreien jede Spur. Jack Garrett und sein Team finden heraus, dass Jeff wegen Vergewaltigung von der Uni geflogen ist und seither in Thailand lebt. Hat er die jungen Frauen entführt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Jack Garrett) Alana De La Garza (Clara Seger) Daniel Henney (Matt Simmons) Tyler James Williams (Russ Montgomery) Annie Funke (Mae Jarvis) Joe Mantegna (David Rossi) Keong Sim (Officer Taksin) Originaltitel: Criminal Minds: Beyond Borders Regie: Colin Bucksey Drehbuch: Erica Messer Kamera: Yasu Tanida Musik: Steffan Fantini, Marc Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 12