SAT.1 Emotions 17:35 bis 18:00 Telenovela Anna und die Liebe Folge: 839 D 2011 16:9

Nina ist von Jojos Liebesgeständnis überrumpelt und muss ihm klar machen, dass sie nicht so empfindet wie er. Als Jojo sich daraufhin zurückzieht, befürchtet sie, ihn als Freund verlieren zu können. Nur in ihren Zeichnungen findet sie Ablenkung. Als Anna diese entdeckt und Ninas Talent erkennt, schlägt sie ihr vor, sich bei einer Modeschule zu bewerben.

Schauspieler: Jeanette Biedermann (Anna Broda) Patrick Kalupa (Tom Lanford) Sarah Mühlhause (Carla Rohnstedt) Maria Wedig (Nina Hinze) Manuel Cortez (Luca Benzoni) Kasia Borek (Olivia Kosmar) Frederic Böhle (Kai Kosmar) Originaltitel: Anna und die Liebe Regie: Jurij Neumann Drehbuch: Petra Bodenbach Kamera: Michael Strecker Musik: Reinhold Hoffmann