SAT.1 Emotions 15:35 bis 16:20 Daily Soap Herzflimmern - Die Klinik am See Folge: 195 D 2012 2016-11-02 08:25 16:9 HDTV Merken Die Krankheit ihres Lehrers Joachim Fuchs macht Charlotte große Sorgen. Schaffen es die Ärzte in der Seeklinik, ihn mit einer Operation von seinen Tourette-Tics zu befreien? Endlich gelingt es Henriette und Florian, sich auch körperlich näherzukommen. Doch dann macht Mesut den romantischen Augenblick zunichte ... Vroni und Hans versuchen unterdessen verzweifelt, vor Laura und Daniel zu verheimlichen, wie schlecht es um die Finanzen des Lechnerhofs bestellt ist ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nina Schmieder (Dr. Laura von Hagen) Jan Hartmann (Dr. Stefan Jung) Stephan Schill (Prof. Dr. Dr. Martin Conrad) Sabine Bach (Saskia von Hagen) Andreas Potulski (Georg von Kampen) Caroline Beil (Dr. Shirley Wilson) Hans Stadlbauer (Alois Hofer) Originaltitel: Herzflimmern Regie: Daniel Anderson, David Carreras, Volker Schwab