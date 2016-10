SAT.1 Emotions 09:40 bis 10:05 Telenovela Verliebt in Berlin Folge: 57 D 2005 16:9 Merken Vor Max tut David sein Treffen mit Lisa als leidige Notwendigkeit ab, aber eigentlich fand er den Vormittag mit ihr sehr schön. Auch Lisa schwärmt vor Jürgen von dem Ausflug mit David. Der möchte viel lieber wissen, was aus seiner versprochenen Prämie für den Online-Verkauf der Billigkollektion wird ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexandra Neldel (Lisa Plenske) Mathis Künzler (David Seidel) Volker Herold (Bernd Plenske) Bianca Hein (Mariella von Brahmberg) Björn Harras (Tobias Refrath) Dirk Schöden (René Refrath) Igor Jeftic (Jan Rothenburg) Originaltitel: Verliebt in Berlin Regie: Peter Zimmermann

