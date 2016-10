VOX 23:05 bis 00:05 Reportage Goodbye Deutschland! Die Auswanderer Familie Heidtke aus der Nähe von Hannover D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Familie Heidtke aus der Nähe von Hannover will am anderen Ende der Welt ganz von vorne anfangen. In Südafrika haben Sie eine 250 Hektar große Farm gekauft, das sind rund 500 Fußballfelder. Vater Olaf konnte seine Cateringfirma erfolgreich verkaufen, mit diesem Kapital planen sie ein Familienhotel. Doch bei der Ankunft stellt sich schnell Ernüchterung ein, denn der ortsansässige Bauunternehmer sollte neue Übernachtungshäuser bauen. Doch die entsprechen überhaupt nicht den Vorstellungen der Deutschen. Wurden die Heidtkes über den Tisch gezogen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Goodbye Deutschland! Die Auswanderer