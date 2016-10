VOX 20:15 bis 23:05 Show Die Höhle der Löwen Bataillon Belette aus Herrenberg / Casino4Home aus Rodgau: / Gesund & Mutter aus Hamburg / Botanic Horizon aus Annaberg-Buchholz / Studybees aus Mannheim / Try Foods aus Berlin D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Bataillon Belette aus Herrenberg: Heute ist das große Finale in der 'Höhle der Löwen'. Mit dabei sind unter anderem Pia Buck (28) und Daniel Moser (31), die den "Löwen" ihre besonderen Strumpfhosen vorstellen. Unter dem Namen "Bataillon Belette" verkauft das Designer-Paar seit 2014 Strumpfhosen - sie sollen haltbarer und komfortabler sein, als andere. Die Idee zu dem Start-up entstand aus einem alltäglichen Problem: Pia trägt leidenschaftlich gerne Strumpfhosen. Leider war das feine Kleidungsstück oft unbequem oder ging beim Tragen schnell kaputt. Für die Designerin eine klare Sache: es muss eine Alternative her - eine Strumpfhose, die jedem passt, bequem ist, nicht reißt und einfach gut sitzt. Alleine konnte Pia die Entwicklung neben ihrem Vollzeitjob nicht stemmen, also holte sie ihren Studienfreund, Arbeitskollegen und Lebenspartner Daniel mit ins Boot. Innerhalb von zwei Jahren haben die beiden mit viel Arbeit und einer Menge Herzblut "Bataillon Belette" ins Leben gerufen. Nun wollen Pia und Daniel den nächsten Schritt gehen und endlich ihre Produktpalette erweitern. Dafür benötigen sie eine Finanzspritze in Höhe von 60.000 Euro. Aber noch viel wichtiger ist dem Gründerpärchen, dass es heute in der "Höhle der Löwen" einen strategischen Partner für den Vertrieb gewinnen. Dafür wären sie bereit 16 Prozent der Anteile ihrer Firma abzugeben. Kommt es auf den letzten Metern noch zu einem Deal? Casino4Home aus Rodgau: "Wir wollen heute mit den Löwen spielen!" Vor elf Jahren gründeten die begeisterten Pokerspieler Jorin Karner (29), sein Bruder Nikias (33, Flugbegleiter) und der gemeinsame Freund Andy Sanders (32, Hochzeitsfotograf) eine eigene Pokerliga in ihrer Heimat. Vor sechs Jahren hat Jorin sein Hobby sogar zum Beruf gemacht und verdient seitdem seinen Lebensunterhalt als professioneller Pokerspieler. Seit vier Jahren bieten die drei Gründer mit ihren Unternehmen 'Casino4Home? Las Vegas-Feeling fürs heimische Wohnzimmer, Firmenfeiern oder andere Veranstaltungen an. Ihr Service beinhaltet das gesamte Equipment und die originalen Casino Spieltische. Dabei gilt: Ob Poker, Blackjack, Roulette, Tischkicker, Airhockey, Craps, Baccara, Tropical Stud, Chuck-a-Luck oder Spieleautomaten - gespielt wird ausschließlich mit Spielgeld! Nun soll das Unternehmen mit Hilfe der "Löwen" wachsen. 'Für uns als Dienstleister wäre Jochen Schweizer der passendste Löwe', wünscht sich Nikias. Für ein Investment von 50.000 Euro bieten Nikias, Jorin und Andy zehn Prozent ihrer Firma. Wird sich einer der Investoren für das mobile Spiele-Vergnügen begeistern - oder haben sich die Gründer hier verzockt? Gesund & Mutter aus Hamburg: Windeln wechseln, stillen, Wäsche waschen - nach der Geburt dreht sich alles um das Baby. Regelmäßige und gesunde Mahlzeiten für die frisch gebackenen Mütter bleiben dabei leider häufig auf der Strecke. Auch Susi Leyck (36) ging es nach der Geburt ihrer beiden Kinder so. Dabei ist es wichtig, sich gerade in dieser Zeit ausgewogen und gesund zu ernähren. Denn was die Mutter isst, nimmt auch das Kind über die Muttermilch auf. "Gesund & Mutter" bietet deswegen hochwertige Komplett-Gerichte für Mütter an. Diese sind stillfreundlich, da sie auf blähende Zutaten wie Zwiebeln und Knoblauch verzichten und beinhalten weder Konservierungsstoffe noch Geschmacksverstärker. Zudem werden die Inhaltsstoffe pro Gericht transparent aufgezeigt. Durch das Einwecken in Gläser sind die Gerichte bis zu drei Monate haltbar. Die Fleisch-, vegetarischen oder veganen Gerichte werden nur erwärmt und können anschließend verzehrt werden. Bisher hat Susi ihr Unternehmen ausschließlich eigenfinanziert. Um neue Zielgruppen zu erobern, weitere Gerichte anbieten zu können und Marketing, Logistik und Social Media voranzutreiben, benötigt die 36-Jährige ein Investment von 100.000 Euro. Dafür bietet sie 15 Prozent Firmenanteile. Wird einer der "Löwen" zubeißen? Botanic Horizon aus Annaberg-Buchholz: Als Kind wollte er Erfinder oder Astronaut werden: Mit 'Botanic In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Amiaz Habtu Gäste: Gäste: Judith Williams, Frank Thelen, Jochen Schweizer, Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer Originaltitel: Die Höhle der Löwen