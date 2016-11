VOX 19:00 bis 20:00 Dokusoap Das perfekte Dinner - Wunschmenü Tag 2: Luciene, Hamburg Tag 2: Luciene (47) aus Hamburg / Vorspeise: Meeresfrüchteplatte / Hauptspeise: Brasilianischer Schweinebraten mit Kruste, dazu Kartoffeln und frischer grüner Salat / Nachspeise: Maiskuchen D Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken In dieser Spezial-Woche des "perfekten Dinners" laden sich wie gewohnt fünf Hobbyköche aus einer Stadt gegenseitig nach Hause ein, um ihren Konkurrenten dort ein Drei-Gänge-Menü zu servieren. Dieses Mal jedoch unter erschwerten Bedingungen: Keiner der Teilnehmer weiß vorab, was er kochen wird - denn dies wird erst per Los entschieden! Jeder Kandidat stellt im Vorfeld der Dinner-Woche sein persönliches Wunsch-Menü zusammen, das er im Rahmen des "perfekten Dinners" gerne essen würde. Das können ein Lieblingsgericht aus der Kindheit und das eigene Hochzeitsmenü sein, oder auch ein Gericht, das der Menügeber noch nie probiert hat, aber unbedingt einmal testen möchte. Welches Menü der Gastgeber des Tages kochen muss, erfährt er erst am Morgen und dann bricht Hektik aus! Wo findet man das passende Rezept? Gibt es Freunde oder Verwandte, die von der Zubereitung Ahnung haben? Und welche Zutaten müssen eingekauft werden? Benötigt der Hobbykoch dringend Hilfe, steht ihm ein 60-sekündiges Telefonat mit dem Menügeber zu, der ihm wertvolle Tipps geben darf. Wenn der Gastgeber allerdings sein eigenes Menü gezogen hat, steht ihm ein vermeintlich entspannter Tag bevor, denn auch diese Variante ist möglich. Abends dann die bange Frage: Wird der Menügeber mit der Zubereitung seines Wunsch-Menüs zufrieden sein? Und wie kommen die Gerichte bei den anderen drei Gästen an? Nach jedem Abend vergeben die Gäste in bekannter Dinner-Manier je maximal zehn Punkte. Den Wochensieg holt nur der beste Gastgeber der Runde. Wer "das perfekte Dinner" gewinnt, erfahren die Teilnehmer erst am Ende der Woche. Der Sieger erhält ein Preisgeld von 3.000 Euro. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Das perfekte Dinner - Wunschmenü