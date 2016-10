VOX 06:50 bis 07:50 Dokusoap Verklag mich doch! D 2011-2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Um als alleinerziehende Mutter über die Runden zu kommen, nimmt Marion Schütte einen Zweitjob als Tänzerin in einer Table-Dance-Bar an. Doch dann steht ihr eines Tages Ex-Mann Dirk gegenüber. Eifersüchtig will er verhindern, dass Marion halbnackt vor anderen Männern tanzt. Marion ist empört und will, dass sich Dirk endlich aus ihrem Leben heraushält. Doch Dirk denkt nicht dran. Er möchte, dass seine Frau zu ihm zurückkehrt. Schließlich gelingt es ihm auch noch, ihr das Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn Torben streitig zu machen. Doch Marion gibt nicht auf und kämpft erbittert darum, dass ihr fünfjähriger Sohn wieder zurückkommt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Karsten Dusse, Matthias Klagge, Funda Bicakoglu Originaltitel: Verklag mich doch!

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 381 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 141 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 141 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 141 Min.