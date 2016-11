ONE 03:30 bis 04:00 Serien Nurse Jackie Von Mann zu Mann USA 2009 2016-11-06 01:45 Merken Jackie macht sich Sorgen um Grace, die nach wie vor sehr reizbar ist. Im Krankenhaus macht ihr Mrs. Akalitus das Leben schwer und sie muss sich um Stephanie kümmern, ein 10-jähriges Mädchen, das seine kranke Mutter betreut. Als sie zwecks Zerstreuung bei Eddie auftaucht, muss sie feststellen, dass dieser sich mit Dr. Cooper verbrüdert hat, also macht sie mit Mo-Mo Pause, da sie ausnahmsweise Dr. O'Hara nicht zum Essen begleiten wollte. Diese sitzt mit Zoey im Restaurant und erlebt einige Überraschungen. (Premiere in ONE) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Edie Falco (Jackie Peyton) Eve Best (Dr. Eleanor O'Hara) Merritt Wever (Zoey Barkow) Haaz Sleiman (Mohammed "Mo-Mo" De La Cruz) Paul Schulze (Eddie Walzer) Peter Facinelli (Dr. Fitch Cooper) Dominic Fumusa (Kevin Peyton) Originaltitel: Nurse Jackie Regie: Steve Buscemi Drehbuch: Taii K. Austin Kamera: Vanja Cernjul Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin Altersempfehlung: ab 16

