Sturm der Liebe Folge: 130 D 2006 Alexander hat für einen kurzen Moment die Augen aufgeschlagen. Erwacht er aus seinem Koma? Schnell holt Laura Katharina ins Krankenhaus. Doch der behandelnde Arzt stellt fest, dass Alexanders Zustand unverändert ist. Als Katharina erfährt, dass jemand ihre Unterschrift gefälscht hat, um Lauras Besuchsverbot aufzuheben, kennt ihr Zorn keine Grenzen. Weder Tanjas Geständnis, dass sie hinter der Unterschrift stecke, noch Charlottes Vermittlungsversuche nutzen etwas. Katharina sieht die ganze Welt gegen sich verschworen und fasst einen Entschluss: Sie wird Alexander mit zu ihrer Mutter nach Südafrika nehmen... Als Alfons erfährt, dass Hildegard ihn mit der Mangel und dem Wäschereiprojekt hintergangen hat, ist er sauer. Hildegard hat ein schlechtes Gewissen. Die Eheleute treffen in der Kapelle aufeinander, versöhnen sich und beten gemeinsam für Alexander. Bewährungsprobe für Natalie: Als Katharina bei der Begrüßung des WM-Komitees fluchtartig den Raum verlässt, springt sie spontan ein und bringt die Veranstaltung zu einem gutem Ende. Gut gelaunt feiert sie danach mit Xaver ihren ersten öffentlichen Auftritt als PR-Managerin des Fürstenhofs. Schauspieler: Henriette Richter-Röhl (Laura Mahler) Simone Heher (Katharina Saalfeld) Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler) Dirk Galuba (Werner Saalfeld) Gregory B. Waldis (Alexander Saalfeld) Julia Haacke (Natalie Hoffmann) Lorenzo Patané (Robert Saalfeld) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Jürgen Weber, Stefan Jonas Drehbuch: Brigitte Drodtloff