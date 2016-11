Die Wohnung der Familie Zenker hat sich wie von Geisterhand verändert. Eine Woche waren Gabi, Andy und Valerie nicht daheim und staunen bei ihrer Rückkehr. Ein Großteil der Möbel wurde ausgetauscht und durch neue ersetzt. Die Zenkers haben jedoch weder bei einem Preisausschreiben gewonnen noch für neues Mobiliar tief in die Tasche gegriffen. Nein. Eine neue Inneneinrichtung wurde nach den rätselhaften Begebenheiten der vergangenen Woche unumgänglich. Dramatik in Dresden: Klaus und Philipp wundern sich nicht schlecht, als plötzlich Suzanne auftaucht und berichtet, sie habe ihren Professor endgültig verlassen. In Google-Kalender eintragen