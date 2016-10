ONE 12:30 bis 14:05 Komödie Anna von Brooklyn I, F 1958 Stereo 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken In Canorano, einem kleinen Bergdorf in den Abruzzen, ist man mächtig stolz auf die schöne Anna (Gina Lollobrigida), die einst die Enge ihres Heimatortes verließ und im fernen Amerika ihr Glück suchte. Daher bereitet man der Weitgereisten einen festlichen Empfang, als sie nun, Jahre später, wieder nach Hause zurückkehrt. Annas amerikanischer Ehemann ist gestorben und hat ihr ein ansehnliches Vermögen hinterlassen. Durch eine Indiskretion des redseligen Dorfpfarrers Don Luigi (Vittorio De Sica) erzählt man bald im ganzen Dorf, dass die attraktive Witwe sich in Canonaro einen neuen Ehegatten suchen will. Bei den ledigen Herren des Ortes löst dieses Gerücht einen kuriosen Wettstreit um die Gunst der schönen Anna aus. Einzig der von der Liebe enttäuschte Schmied Raffaele (Dale Robertson) zeigt keinerlei Interesse an ihr - dabei hat Anna sich ausgerechnet in ihn auf den ersten Blick verliebt. Mit List und Witz versucht sie, das Herz des gut aussehenden, aber mürrischen Handwerkers zu gewinnen. Zusätzlich angeheizt wird die Gerüchteküche, als man eines Nachts einen Mann durch Annas Garten schleichen sieht. Natürlich dichten die prüden Provinz-Italiener der lockeren "Amerikanerin" Anna sofort eine Affäre an. Allein Don Luigi weiß, dass sein Neffe Ciccillo (Terence Hill) sich nicht wegen Anna auf dem Grundstück herumgetrieben hat, sondern wegen Raffaeles jüngerer Schwester Rosinella (Carla Macelloni), die im selben Haus wohnt. Durch das Beichtgeheimnis zum Schweigen verurteilt, muss der arme Kerl sich seinerseits das Gerücht gefallen lassen, er wolle seinen Neffen mit Anna verkuppeln. Die verzwickte Situation gerät immer mehr außer Rand und Band - bis Anna die Nase voll hat und beschließt, Canonaro wieder zu verlassen. Gina Lollobrigida gehört ohne Zweifel zu den Legenden des italienischen Kinos. Mit ihrer Mischung aus laszivem Sex-Appeal und mädchenhafter Unbekümmertheit verdrehte sie in Filmen wie "Der Glöckner vom Notre Dame" oder "Fanfan, der Husar" den Männern den Kopf. Auch in "Anna von Brooklyn" kann sie sich vor Verehrern kaum retten. Nur der, den sie gerne hätte, will einfach nicht. Regie bei der pfiffigen Italo-Komödie führte Altmeister Vittorio De Sica ('Fahrraddiebe'), auch in einer Nebenrolle als Dorfgeistlicher zu sehen. Außerdem dabei: der kaum 19-jährige Terence Hill, der damals noch unter seinem bürgerlichen Namen Mario Girotti firmierte. Im dem italienischen Bergdorf Canorano herrscht helle Aufregung: Die schöne Anna, einst nach Amerika ausgewandert, ist als wohlhabende Witwe in ihre Heimat zurückgekehrt. Als sich das Gerücht verbreitet, die junge Frau suche einen neuen Ehemann, bemühen sich gleich mehrere Herren um ihre Gunst. Dabei hat Anna nur Augen für den gut aussehenden Schmied Raffaele - dummerweise zeigt ausgerechnet der ihr die kalte Schulter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gina Lollobrigida (Anna) Vittorio De Sica (Don Luigi) Dale Robertson (Raffaele) Amedeo Nazzari (Ciccone) Carla Macelloni (Rosina) Mario Girotti (Ciccillo) Gabriella Pallotti (Mariuccia) Originaltitel: Anna di Brooklyn Regie: Carlo Lastricati, Vittorio De Sica Drehbuch: Ettore Maria Margadonna, Dino Risi, Luciana Corda Kamera: Giuseppe Rotunno Musik: Alessandro Cicognini, Vittorio De Sica Altersempfehlung: ab 12