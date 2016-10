ONE 09:45 bis 10:15 Kochen Tim Mälzer kocht! Fisch unter der Kruste D 2014 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Sie sind leicht, lecker und sogar gesund: raffinierte Fischgerichte mit Lachs & Co.! Tim Mälzer brät Wolfsbarsch, Lachs und Garnelen kurz in der Pfanne an, bevor er die Meeresfrüchte in Portionsförmchen auf Spinat bettet, eine Safran-Estragon-Soße hinüber gibt und den Fisch unter einem Mantel aus Blätterteig im Ofen knusprig überbackt. Dazu gibt es eine tomatisierte Reissuppe mit Hackbällchen aus würziger Salsiccia-Wurst und einem Basilikum-Knoblauch-Öl. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tim Mälzer kocht!

