ONE 06:45 bis 08:15 Drama Die Zeit der Kraniche D, A 2010 2016-11-05 05:30 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken In der Einsamkeit der Unteren Havelniederung, einem der letzten Vogelparadiese Deutschlands, lebt die zwölfjährige Lea allein mit ihrem Vater Lutz. Sie steht an der Schwelle zum Erwachsenwerden, konfrontiert mit Herausforderungen der Gegenwart und den Schmerzen der Vergangenheit. Leas Mutter hat beide kurz nach der Geburt verlassen, ein traumatischer Verlust, der bei Vater und Tochter bis heute nachwirkt. Auf einem ihrer Streifzüge durch die Wälder, auf dem sie die einfliegenden Kraniche beobachten wollen, finden beide ein neugeborenes Baby. Sie retten das Kind vor dem Erfrieren. Ein Erlebnis, das ihr gemeinsames Leben erschüttert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stella Kunkat (Lea Borchardt) Bernhard Schir (Lutz Borchardt) Floriane Daniel (Ines Schütt) Manfred Zapatka (Kommissar Jürgen Monhaupt) Alice Dwyer (Eva Schreiber) Wolfgang M. Bauer (Manfred Fuhrmann) Johann Hillmann (Anton Fuhrmann) Originaltitel: Die Zeit der Kraniche Regie: Josh Broecker Drehbuch: Silke Zertz Kamera: Eckhard Jansen Musik: Ulrich Reuter

