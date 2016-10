ONE 05:30 bis 06:15 Magazin Markt Aktuelles Magazin für Wirtschaft und Verbraucher Baguette: häufig teuer, selten lecker / Produktpiraterie: gefälschte Ware bei Amazon / Kohl: unterschätzte Vitaminbomben / Abschleppkosten: Ärger um Mobilitätsgarantie / Sag's "Markt": Fenster putzen / Idee: freies WLAN für Flüchtlinge D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Kohl und Co.: Vitaminbombe auf dem Teller Rotkohl, Rosenkohl oder Sauerkraut: Kohlgemüse gehört zur traditionellen deutschen Küche. Und gesund ist es dazu auch, reich an Vitaminen und Nährstoffen. Wie unterscheiden sich Kohlsorten? Und was ist bei der Zubereitung zu beachten? "Markt" will's wissen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jo Hiller Originaltitel: Markt