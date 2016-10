tagesschau24 22:15 bis 23:00 Reportage Marktcheck deckt auf Das Geschäft mit Altkleidern D 2016 2016-11-06 10:15 Stereo 16:9 Merken Die Anzahl an Altkleidercontainern steigt weiter. Man findet sie mittlerweile auf Parkplätzen, Grünflächen und an Gehwegen. Viele Verbraucher glauben, sie würden mit ihrer Spende Menschen in Not unterstützen, dabei verdienen Geschäftsleute Millionen mit Kleiderspenden. Private Sammelunternehmen stellen in ganzen Landkreisen nicht genehmigte Container auf und die Kommunen sind machtlos. "Marktcheck" deckt auf, wie viel Geld sich mit gebrauchter Kleidung verdienen lässt und zeigt, was mit Altkleidern passiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Marktcheck deckt auf