n-tv 03:50 bis 04:35 Dokumentation Von Spreewaldgurken bis FKK - Die DDR privat D 2013 2016-11-03 01:10 16:9 Live TV Merken "Visafrei nach Hawaii" - der Ruf nach Reisefreiheit gehörte zu den zentralen Forderungen der Bürgerbewegung 1989. Dabei garantierte die DDR schon bei der Staatsgründung für jeden Arbeitenden das "Recht auf Erholung" und "auf jährlichen Urlaub gegen Entgelt" in der Verfassung. Und trotz fehlender Reisefreiheit reisten Millionen Ostdeutsche Jahr für Jahr, vor allem an die Ostsee oder ins sozialistische Ausland, einige wenige Auserwählte durften in den Westen. Endliche Urlaub - die Dokumentation zeigt, wie Reisen in der Planwirtschaft funktionierten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Von Spreewaldgurken bis FKK - Die DDR privat

