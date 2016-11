n-tv 01:50 bis 02:30 Dokumentation Begegnungen im Weltraum - Pluto GB 2015 16:9 HDTV Live TV Merken Es war ein Meilenstein der Weltraumforschung: Am 14. Juli 2015 flog die NASA Sonde New Horizons an Pluto vorbei. Neun Jahre lang durchquerte die Raumsonde das Sonnensystem, um schließlich die bislang besten Bilder des Zwergplaneten aufzunehmen. Und der Weg von New Horizons ist noch nicht zu Ende. Die n-tv Doku zeigt die Bilder, die die Wissenschaft revolutionierten. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Pluto Encounters