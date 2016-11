n-tv 23:05 bis 00:00 Dokumentation Die US-Wahl - Der steinige Weg ins Weiße Haus USA 2016 2016-11-02 05:15 16:9 HDTV Merken Wie wird man Präsident der USA? Zunächst sollte man über sehr viel eigenes Kapital verfügen. Religion gilt in vielen Staaten als Türöffner für eine vielversprechende Kandidatur. Die Familie muss mitspielen und eine Botschaft sollte der Kandidat auch unters Volk bringen können. Am Ende muss der Bewerber einen heißen Wahlkampf überstehen. Die n-tv Dokumentation blickt zurück auf vergangene Präsidentschaftskandidaten und zeigt, wie komplex und steinig der Weg ins Weiße Haus wirklich ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adam Baylis-West (Himself - Classicist) Tony Blair (Himself) Pat Buchanan (Himself) George Bush (Himself) Laura Bush (Herself) Jimmy Carter (Himself) Charles Chaplin (Himself) Originaltitel: How to Win the US Presidency Regie: Cal Seville Drehbuch: Cal Seville