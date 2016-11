n-tv 19:10 bis 20:00 Dokumentation Feldjäger - Spezialisten im Einsatz D 2013 16:9 HDTV Live TV Merken Feldjäger sind die Polizisten der Bundeswehr. Die Zeiten, in denen sie nur Militärkolonnen abgesichert und fahnenflüchtige Wehrpflichtige eingefangen haben, sind längst vorbei. Als Bodyguards sind sie zum Beispiel in Afghanistan im Einsatz. In so genannten Close Protection Teams schützen sie hochrangige Militärs und deutsche Politiker, wenn es in das krisengeschüttelte Einsatzland am Hindukusch geht. Und das ist bei weitem nicht die einzige Aufgabe. Die n-tv Dokumentation zeigt, wie Feldjäger ihre harte Ausbildung überstehen, den Auslandseinsatz meistern und den Arbeitsalltag hierzulande bewältigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Feldjäger - Spezialisten im Einsatz