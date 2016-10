n-tv 13:10 bis 14:00 Dokumentation Exportschlager Radarfalle - Blitzer auf Beutezug D 2015 16:9 HDTV Live TV Merken Mehrere tausend Blitzer überwachen in Deutschland das Tempolimit. Die deutsche Technik ist im Ausland beliebt. Von Osteuropa bis in den Nahen Osten sind fast ausschließlich deutsche Geräte im Einsatz. Doch genau wie hierzulande treffen die Blitzer auch dort auf wenig Gegenliebe. Deshalb müssen die Geräte für ihren Einsatz in manchen Ländern sogar besonders gepanzert werden. Die n-tv Dokumentation begleitet die Gegner von Radarfallen bei ihren Aktionen, trifft Technik-Experten und ist dabei, wenn die deutsche Technik im Ausland zum Einsatz kommt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Exportschlager Radarfalle - Blitzer auf Beutezug