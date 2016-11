Super RTL 17:45 bis 18:15 Trickserie Angelo! Das Überraschungspaket / Die Legende CDN, F, GB 2015 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Hunter hat Geburtstag und Elena plant ihm einen ferngesteuerten Helikopter zu schenken. Liebevoll verpackt sie diesen in einem Paket. Natürlich kann Angelo einem "Probeflug" nicht widerstehen. Ob das gut geht? 2. Geschichte: Der erste April naht und alle erwarten von Angelo den jährlichen Aprilscherz. So auch Mister Foot. Er droht ihm mit lebenslänglichen Nachsitzen sollte er sich einen Streich erlauben. Also verspricht Angelo ihm notgedrungen, artig zu sein. Ob er sich daran halten wird? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Angelo Rules Altersempfehlung: ab 6