Super RTL 13:35 bis 15:25 Trickserie Die Tom und Jerry Show: Verhexte Welt USA 2013 Stereo HDTV Die Zeichentrickfiguren Tom und Jerry, erdacht von William Hanna und Joseph Barbera, sind absolute Klassiker. 114 Folgen produzierten die MGM-Studios allein zwischen 1940 und Ende der 50er Jahre, im nachfolgenden Jahrzehnt entstanden weitere Folgen. Allein sieben Oscars erhielten die Zeichentrickkurzfilme, und noch heute zeigt die BBC Tom-und Jerry-Cartoons bei technischen Störungen. Auch im cartoon-begeisterten Japan kennt und liebt man die Zeichentrickabenteuer. Dank "Die Tom und Jerry Show" gibt es nun neue Geschichten des beliebten Katz-und-Maus-Duos. Kater Tom und Maus Jerry sind - entsprechend ihrer Natur - erbitterte Gegner und versuchen jedes Mal aufs Neue, den anderen mit fiesen Tricks zu überlisten. Doch während sich die Jagd bisher hauptsächlich auf ihr kleines Häuschen beschränkt hat, erleben die beiden in ihrer neuen Show auch einige Abenteuer außerhalb ihrer vier Wände. Um verschiedenen Rätseln auf die Spur zu kommen, begraben sie dafür sogar zwischenzeitlich das Kriegsbeil und arbeiten Hand in Hand! Originaltitel: The Tom and Jerry Show Altersempfehlung: ab 6