Super RTL 07:05 bis 08:15 Trickfilm Thomas & seine Freunde - Das große Rennen GB 2016 Stereo HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Thomas möchte unbedingt zum großen Eisenbahnwettbewerb auf dem Festland. Dort treten Loks aus der ganzen Welt in verschiedenen Kategorien gegeneinander an. Aber so sehr er sich auch bemüht, vom dicken Kontrolleur dafür ausgewählt zu werden, muss er am Tag des Wettbewerbs auf Sodor zurückbleiben - jedenfalls zunächst. Denn als ein Notfall eintritt und eine Lok gebraucht wird, die Gordon ein Ersatzteil bringen soll, schlägt Thomas' Stunde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Thomas & Friends: The Great Race Regie: David Stoten Drehbuch: Andrew Brenner Musik: Oliver Davis, Chris Renshaw

