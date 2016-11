Pro7 MAXX 23:40 bis 00:30 Serien House of Cards Im Angesicht des Todes USA 2015 2016-11-01 03:30 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nachdem Doug im Gesundheitsministerium Druck macht, bekommt Frank Underwood (Kevin Spacey) eine neue Leber. Claire (Robin Wright) erweist sich gleich auf mehreren politischen Ebenen als gewiefte Strategin. Einer der Anwärter für die republikanische Präsidentschaftskandidatur spielt ein falsches Spiel. - Machtkampf in Washington: Das brillante Stargespann Kevin Spacey und Robin Wright spinnt neue Intrigen in David Finchers preisgekrönter Politserie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Spacey (Francis Underwood) Robin Wright (Claire Underwood) Michael Kelly (Doug Stamper) Mahershala Ali (Remy Danton) Molly Parker (Jackie Sharp) Elizabeth Marvel (Heather Dunbar) Neve Campbell (LeAnn Harvey) Originaltitel: House of Cards Regie: Tom Shankland Drehbuch: Michael Dobbs, Laura Eason, Andrew Davies Musik: Jeff Beal Altersempfehlung: ab 12