Pro7 MAXX 22:45 bis 23:40 Serien House of Cards Diskreditiert USA 2015 2016-11-01 02:45 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Frank Underwood (Kevin Spacey) liegt im Koma und braucht dringend eine Lebertransplantation. Claire (Robin Wright) schmiedet derweil eigene Pläne und mischt sich in die Außenpolitik ein. Gemeinsam mit Doug versucht sie, belastendes Beweismaterial zu ihrem Vorteil zu nutzen. - Machtkampf in Washington: Das brillante Stargespann Kevin Spacey und Robin Wright spinnt neue Intrigen in David Finchers preisgekrönter Politserie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Spacey (Francis Underwood) Robin Wright (Claire Underwood) Michael Kelly (Doug Stamper) Mahershala Ali (Remy Danton) Molly Parker (Jackie Sharp) Derek Cecil (Seth Grayson) Elizabeth Marvel (Heather Dunbar) Originaltitel: House of Cards Regie: Tom Shankland Drehbuch: Melissa James Gibson Kamera: David M. Dunlap Musik: Jeff Beal Altersempfehlung: ab 12