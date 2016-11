Pro7 MAXX 16:10 bis 18:10 Drama Unbesiegbar - Der Traum seines Lebens USA 2006 16:9 20 40 60 80 100 Merken Vince Papale ist arbeitsloser Barkeeper, der von seiner Ehefrau verlassen wird. Seine Freunde überreden ihn, an den Tryouts der Philadelphia Eagles teilzunehmen. Tatsächlich erweckt er das Interesse des Coaches, der ihn wenig später ins Trainingslager des Teams einlädt. Dort kommt es zwar zu einigen Auseinandersetzungen mit seinen Mitspielern, aber schon nach kurzer Zeit kann er sich in die Mannschaft kämpfen. Im Spiel gegen die New York Giants schlägt seine große Stunde ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Wahlberg (Vince Papale) Greg Kinnear (Dick Vermeil) Elizabeth Banks (Janet Cantrell) Kevin Conway (Frank Papale) Michael Rispoli (Max Cantrell) Kirk Acevedo (Tommy) Dov Davidoff (Johnny) Originaltitel: Invincible Regie: Ericson Core Drehbuch: Brad Gann Kamera: Ericson Core Musik: Mark Isham Altersempfehlung: ab 6