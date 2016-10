DR Kultur 22:00 bis 22:30 Sonstiges Alte Musik Jean Baptiste Lully oder Vom Ton und Takt des höfischen Divertissement Merken Die Geschichte des Jean Baptiste Lully lässt sich so und so erzählen. Als romantische Aufstiegsgeschichte vom Florentiner Müllersohn zum mit Privilegien überhäuften Hofkomponisten Louis XIV. Oder auch, so Gérard Corbiau im Kinofilm "Der König tanzt", als barocke Fallstudie über den Prototypen des größenwahnsinnigen Komponisten, der über Leichen geht, Freundschaften (die mit Moliere) und sogar die Ehe opfert. An beiden Versionen ist etwas dran. Nur, was ist mit der Musik? Dass Lully ebenso prächtige wie zahlreiche Werke für seinen ruhmsüchtigen König geschrieben hat, konnte nicht folgenlos bleiben. Was macht es mit der Musik, wenn sie so ganz auf Wirkung berechnet ist? In Google-Kalender eintragen