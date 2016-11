Deutschlandfunk 19:15 bis 20:00 Sonstiges Das Feature Gasrausch im ewigen Eis. Unterwegs auf russischen Gasfeldern jenseits des Polarkreises Merken In die wegen des harten Klimas gefürchteten Gebiete jenseits des Polarkreises, wo früher die Gulaghäftlinge in Bergwerken von Workuta oder Norilsk schuften mussten, ziehen heute freiwillig Tausende, meist junge Russen. Sie wollen bei der Erschließung der Erdgasvorkommen schnell gutes Geld verdienen. Kleine sibirische Ansiedlungen sind in den vergangenen 30 Jahren zu großen Städten angewachsen, deren Namen bei uns meist völlig unbekannt sind. Und wie in Novy Urengoy, auch "Gazpromcity" genannt, leben dort die Bewohner vor allem vom Gas - und ein wenig wie auf einem anderen Stern. In Google-Kalender eintragen