RTS Un 15:00 bis 16:50 Sonstiges Kidnappée par mon oncle USA 2015 Hannah Anderson a 16 ans lorsqu'elle est enlevée, le 3 août 2013, en Californie. Le lendemain du kidnapping, les enquêteurs découvrent les corps inertes de sa mère et de son frère dans les décombres d'une maison, celle d'un certain James DiMaggio, un homme instable. L'alerte enlèvement est aussitôt lancée... Schauspieler: Jessica Amlee (Hannah Anderson) Scott Patterson (James DiMaggio) Brian McNamara (Brett Anderson) Jay Pickett (Agent McKinnon) Bailey Anne Borders (Cassie) Susie Castillo (Colleen Ryan) Trilby Glover (Tina Anderson) Originaltitel: Kidnapped: The Hannah Anderson Story Regie: Peter Sullivan Drehbuch: Jeffrey Schenck, Peter Sullivan, Hanz Wasserburger