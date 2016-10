RTS Un 13:30 bis 15:00 Sonstiges Pacte sur le campus USA 2015 Merken A New York, un riche étudiant tue accidentellement une jeune fille. Sa fiancée et deux de ses amis, présents au moment du drame, acceptent de le couvrir. Lorsque la colocataire de la défunte se met en tête de les faire chanter, ils la tuent elle aussi, et l'enterrent dans la cave. Mais un jeune inspecteur ouvre une enquête... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Alexa PenaVega (Camille) Renee Olstead (Annabel) John Heard (John LaSalle) Beau Mirchoff (Will LaSalle) Ethan Phillips (Professor) Sean Patrick Thomas (Detective Dakoulas) Bailey de Young (Poppy) Originaltitel: The Murder Pact Regie: Colin Theys Drehbuch: John Doolan Musik: Matthew Llewellyn