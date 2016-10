sixx 22:10 bis 23:05 Krimiserie Without a Trace - Spurlos verschwunden Malone USA 2008 2016-11-01 02:10 16:9 HDTV Merken Der Scheidungsprozess von Jack und Maria nimmt Jacks gesamte Zeit in Anspruch. Im Kampf um das Sorgerecht gerät er in eine sehr unangenehme Lage, denn er muss sein Kindheitstrauma noch einmal durchleben. Außerdem möchte der Scheidungsanwalt seiner Frau alles über Jacks damalige Affäre mit Samantha wissen - ein Abschnitt seiner Vergangenheit, den Jack am liebsten vergessen würde In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony LaPaglia (Jack Malone) Poppy Montgomery (Samantha Spade) Marianne Jean-Baptiste (Vivian Johnson) Enrique Murciano (Danny Taylor) Eric Close (Martin Fitzgerald) Originaltitel: Without a Trace Regie: Jonathan Kaplan Drehbuch: Jan Nash, Greg Walker Kamera: Peter Manning Robinson Musik: David Boyd Altersempfehlung: ab 12