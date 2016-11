sixx 21:15 bis 22:10 Krimiserie Unforgettable Nah am Feuer USA 2012 2016-11-01 01:35 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Carrie weiß nicht mehr, was sie machen soll, als sie erfährt, dass ihr Freund Steve angeblich der Sohn eines Mafiabosses ist. Er wird verdächtigt, etwas mit einem Mordfall zu tun zu haben, doch Carrie ist von seiner Unschuld überzeugt. Als ihr der Fall abgezogen wird, ermittelt sie auf eigene Faust weiter In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Poppy Montgomery (Carrie Wells) Dylan Walsh (Detective Al Burns) Michael Gaston (Mike Costello) Kevin Rankin (Roe Saunders) Daya Vaidya (Nina Inara) Jane Curtin (Joanne Webster) Jackson Hurst (Steve Cioffi, jr.) Originaltitel: Unforgettable Regie: Oz Scott Drehbuch: Ed Redlich, John Bellucci, J. Robert Lennon, Joan B. Weiss Kamera: Donald E. Thorin jr. Altersempfehlung: ab 12

